Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Uslu, 2024 yılını değerlendirerek çalışmalarını anlattı.
Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite kapısının tüm medya kuruluşlarına her zaman açık olduğunu söyledi.
Üniversitenin kamuoyuna sesini duyurmasında basının önemini vurgulayan Uslu, "Üniversitemiz şehrimizindir. Başarılarımızı ulusal ve yerel düzeyde duyurulmasında basın mensuplarının katkıları görmezden gelinemez. Bu hususta siz kıymetli paydaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.
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