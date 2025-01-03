Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Uslu, 2024 yılını değerlendirerek çalışmalarını anlattı.

Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite kapısının tüm medya kuruluşlarına her zaman açık olduğunu söyledi.