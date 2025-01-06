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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:53
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-3 Ocak'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 264,46 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 10 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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