Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-3 Ocak'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 264,46 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 10 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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