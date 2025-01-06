Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 264,46 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 10 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-3 Ocak'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı.

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