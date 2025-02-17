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        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:23
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        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
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        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

        Ekipler, 10-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri 4 etkinlikte 112 kişiyi bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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