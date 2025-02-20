Niğde'de anne adayları "gebe okulu" eğitimleri ile bilinçleniyor

Anne adaylarının bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerle gebeler süreç hakkında bilgi ve beceri kazanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne adayları, Çiftlik Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulunda doğum öncesi ve doğum sonrasıyla ilgili eğitim alıyor.

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