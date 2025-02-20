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        Niğde'de anne adayları "gebe okulu" eğitimleri ile bilinçleniyor

        Niğde'de Çiftlik Devlet Hastanesi'nde açılan gebe okulunda anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:10
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        Niğde'de anne adayları "gebe okulu" eğitimleri ile bilinçleniyor
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        Niğde'de Çiftlik Devlet Hastanesi'nde açılan gebe okulunda anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne adayları, Çiftlik Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulunda doğum öncesi ve doğum sonrasıyla ilgili eğitim alıyor.

        Anne adaylarının bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerle gebeler süreç hakkında bilgi ve beceri kazanıyor.

        Poliklinik girişine kurulan stantta ise anne adaylarına normal doğumun önemi anlatılıyor.

        Galeri
        Galeri

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