Niğde'de evde sağlık hizmetleri toplantısı yapıldı

Niğde'de vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve evde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve etkin hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda yaşlı, engelli ile kronik hastalığı bulunan bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, bakım süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması konuları ele alındı.

Ayrıca, vatandaşlara daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunulması için yeni planlamalar yapıldı.