CHP'li Adem, Niğde'de partisinin düzenlediği yürüyüşe katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin Niğde İl Başkanlığının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki amaçlı düzenlediği yürüyüşe katıldı.

Adem ve partililer, İl Başkanlığı binasının önünden Derbent Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Adem, belediyelerinin kent lokantaları, öğrencilere burs, yurt ve ailelere kreş hizmeti sunduğunu söyledi.

CHP'li belediyelerin kentleri yaşanabilir hale getirdiğini ifade eden Adem, şunları kaydetti:

"Bugün cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğimiz seçimde, yani üyelerimizin oy vereceği ön seçimde bir sandık daha koyduk. Yaşadığı hayattan, sıkıntıdan, dertten, çileden bıkmış insanlarımızın gelip dayanışma sandığımızda oy vermesini istedik. Sadece Niğde'de 6 bin 124 üyemizin 5 bin 350'si sandığa gelip oy kullandı. Bu yüzde 85'lik bir rakamdır. Üyemiz olmayan 38 bin kişi Niğde'de oy verdi. Çocuklar, Ekrem İmamoğlu'na mektuplar yazıp resimler çizdi."

Adem, açıklamasının ardından İl Başkanlığına geçti.