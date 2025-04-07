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        Başhekim Doğan'dan Dünya Sağlık Günü mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:14
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        Başhekim Doğan'dan Dünya Sağlık Günü mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, dünya genelinde sağlık hizmetlerine erişimin, kaliteli yaşamın ve temel sağlık haklarının önemli olduğunu ifade etti.

        Sağlığın sadece hastalıktan ibaret olmadığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Bireylerin sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri, düzenli kontrollerle sağlık sorunlarının erken tespit edilmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları önlemlidir. Dünya Sağlık Günü, bireylerin sağlığının değerini bilip, korumaya yönelik adımlar atması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu özel günde sağlıklı yaşam tarzlarını benimseyelim. Düzenli kontrollerimizi ihmal etmeyerek ve çevremizdeki insanları da bilinçlendirerek, daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek için birlikte adım atalım. Sağlıklı bir toplum ve gelecek için 9 günlük bayram tatili dahil olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık görevlilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlıklı bir toplum ve gelecek için gece gündüz demeden büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık görevlilerimize teşekkürlerimi iletiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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