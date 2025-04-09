Bor Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanı aldı

Bor Devlet Hastanesi, anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetine erişimini sağlamak amacıyla yürütülen programlar kapsamında "Anne Dostu Hastane" ünvanı almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu modelde doğum süreci boyunca anneye hem fiziksel hem de psikolojik açıdan destek verilmesi, aile katılımının teşvik edilmesi ve anne-bebek bağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, anne ve bebek sağlığının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Bor Devlet Hastanesinin aldığı ünvandan dolayı gururlandıklarını aktaran İnan, "Bu süreçte emeği geçen hastane yöneticilerine, sağlık personeline ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Anne adaylarının güvenle doğum yapabilecekleri modern ve insan odaklı sağlık hizmetleri artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.