Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu.

Trafik kazası nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin onayıyla hastanın 2 böbreği, organ nakli bekleyen 2 hastaya gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu anestezi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 54 yaşındaki hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından donör bakımına başladıklarını belirten Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla ameliyatını tamamlamış bulunuyoruz. Gelen ekibimize organlarını almak, şifa olmak ve organ bekleyen 2 böbrek hastamızın bundan sonra hayata daha güzel tutunmasına vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada en büyük teşekkür aileye, çok bilinçli bir aile. Organların bağışlanması konusunda çok bilinçli davranarak bu konuda bizim yolumuzu açtılar. İnşallah vefat eden kardeşimiz, 2 kişinin hayata tutunmasında doğrudan katkısı olacak. Organ bağışı bu açıdan çok önemli çünkü doğrudan insanların hayatına dokunduğumuz bir uygulama."