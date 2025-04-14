Niğde Valiliğinden zirai don açıklaması

Niğde Valiliği, zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan alanlarda zarar meydana geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının üzüm, elma, kiraz ve meyve dikim alanlarında zirai don olayına yol açtığı belirtildi.

Bu durumun bitkisel üretimi olumsuz etkilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin büyük emek ve özveriyle elde ettiği ürünlerin zarar görmesi hepimizi derinden üzmüştür. Niğde Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada gerekli tespit çalışmalarını yürütmekte olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu zor süreçte her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha önemle vurguluyoruz."