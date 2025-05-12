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        Niğde'de "Arabada Bebek Var!" oyunu sahnelenecek

        Niğde Belediyesi ile Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin iş birliğiyle "Arabada Bebek Var!" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:44
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        Niğde'de "Arabada Bebek Var!" oyunu sahnelenecek
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        Niğde Belediyesi ile Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin iş birliğiyle “Arabada Bebek Var!” adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Seyfettin Işık’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Mehmet Mayda’nın üstlendiği oyun, günlük hayattan esinlenen olay örgüsüyle hem eğlenceli hem düşündürücü bir anlatım sunuyor.

        İki perdelik komedi türündeki ücretsiz oyun, yarın saat 20.00'de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu tür iş birliklerinin şehirdeki kültürel etkinliklerin artmasına katkı sağladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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