Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bu tarihi anın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs'ı Türk gençlerine bayram olarak armağan etmesinin, kendilerine duyduğu güvenin ve Cumhuriyetin teminatı olarak gördüğü gençlerin gelecekte ülkesini aydınlatacağına olan inancının bir göstergesi olduğun vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

“Büyük Önder Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlerimize ithaf ederek, onlara sadece bir bayram değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruma ve geliştirme görevini vermiştir. Gençlerimiz, Cumhuriyetimizin teminatı olarak, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bilim ve akıl yolunda ilerlemeye devam edecektir."