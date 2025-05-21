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        Niğde'de "Göç Hareketlilikleri ve Kültürlerarası İletişim" konferansı verildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) akademisyenleri, "Küreselleşme Çağında Göç Hareketlilikleri ve Kültürlerarası İletişim" konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:01
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        Niğde'de "Göç Hareketlilikleri ve Kültürlerarası İletişim" konferansı verildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) akademisyenleri, "Küreselleşme Çağında Göç Hareketlilikleri ve Kültürlerarası İletişim" konulu konferans verdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Anakız Ertürk ile Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Koç konuştu.

        Ertürk, Türkiye'den Almanya'ya gerçekleşen göç hareketlerinin tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

        Koç ise Afrika'dan Türkiye'ye göçleri anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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