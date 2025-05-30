Niğde'de Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların bakımı yapıldı
Niğde Belediyesi ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıkların temizlik ve bakımı yapıldı.
Niğde Belediyesi ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıkların temizlik ve bakımı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bayram öncesi mezarlıklara verilen önemin büyük olduğunu dile getirdi.
Özdemir, "Bayramlar, kaybettiklerimizi anmak ve dualarımızı iletmek için önemli zamanlardır. Biz de bu özel günlerde vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı ve huzurlu yapabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temizlik ve bakım çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
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