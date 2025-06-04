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        Niğde'de sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:06
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        Niğde'de sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 68 litre ve 47 şişe sahte içki, 45 litre etil alkol, 64 alkol yapım kiti ve 160 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından salıverildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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