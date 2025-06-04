Niğde'de sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 68 litre ve 47 şişe sahte içki, 45 litre etil alkol, 64 alkol yapım kiti ve 160 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

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