Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        NÖHÜ'de Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü açıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) dijital tarım vizyonuna uygun olarak Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü'nü eğitime açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        NÖHÜ'de Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) dijital tarım vizyonuna uygun olarak Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü'nü eğitime açtı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, mevcut dört bölümüne ek olarak Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar bölümüyle bölüm sayısını beşe çıkardı.

        Türkiye'de aynı alandaki fakülteler arasında yüzde 100 İngilizce eğitim veren tek devlet üniversitesi olma özelliğini taşıyan fakülte, bu yeni bölümle Türkiye’nin dijital tarım alanındaki gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, şunları kaydetti:

        “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak dijital çağın gereksinimlerini önceden öngörüyor ve buna uygun adımlar atıyoruz. Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü'nün sadece bölgesel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de tarım teknolojilerine yön verecek nitelikte bir bölüm. Bu adım, üniversitemizin yapay zeka, bilişim ve yazılım teknolojileri odaklı vizyonunun bir yansımasıdır. Öğrencilerimize yalnızca teorik değil, uygulamalı ve geleceği şekillendirecek bir eğitim öğretim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin diğer tüm bölümlerinde olduğu gibi, bu bölümümüzde de her öğrencimiz 5000 TL'lik burs alacak. YKS başarı sıralamasında ilk 50 bindeki öğrencimiz bunun dört katını, 50.001-150.000 arasındaki öğrencimiz ise iki katını alacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü

        Benzer Haberler

        Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere...
        NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini tercih edecek öğrencilere...
        Niğde'de aranan 165 kişi yakalandı
        Niğde'de aranan 165 kişi yakalandı
        Niğde'de 11 olay aydınlatıldı
        Niğde'de 11 olay aydınlatıldı
        Niğde'de sürücü ve yolculara bilgilendirme çalışması yapıldı
        Niğde'de sürücü ve yolculara bilgilendirme çalışması yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı