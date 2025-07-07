Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Niğde'de kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 83 bin 300 adet boş makaron, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca, 1 şarjör ve 37 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!

        Benzer Haberler

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'ye şehit ateşi düştü
        Niğde'ye şehit ateşi düştü
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın Niğde'deki ailesine şehadet haberi...
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın Niğde'deki ailesine şehadet haberi...
        Lavanta bahçesiyle köy, turizm merkezi haline geldi
        Lavanta bahçesiyle köy, turizm merkezi haline geldi
        Niğde'de yazlık patates hasadı başladı; kilosu tarlada 10-12 TL
        Niğde'de yazlık patates hasadı başladı; kilosu tarlada 10-12 TL
        Cansuyu Derneği Niğde Şubesinden yangın bölgesindeki ekiplere kumanya deste...
        Cansuyu Derneği Niğde Şubesinden yangın bölgesindeki ekiplere kumanya deste...