Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 83 bin 300 adet boş makaron, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca, 1 şarjör ve 37 tabanca fişeği ele geçirildi.

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