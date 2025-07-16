Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Paşakapı Caddesi üzerinde bulunan bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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