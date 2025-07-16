Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Merkez Paşakapı Caddesi üzerinde bulunan bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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