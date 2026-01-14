Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Niğde ile Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:23 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:23
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Niğde ile Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valiliktan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adres, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 507,33 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap, 1,12 gram uyuşturucu madde, tabanca, 46 fişek, 990 lira ve 20 dolar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

