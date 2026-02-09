Habertürk
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 09.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:29
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında ihbar üzerine yolcu otobüsünde arama yaptı.


        Aramada, gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.


        Yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

