Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında ihbar üzerine yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

