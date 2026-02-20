Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:58
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, 9-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 22 etkinlikte, 162 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

