Devrilen kamyonunun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, toprağa verildi

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NİĞDE, (DHA)ANKARA'nın Haymana ilçesinde otobüs durağında beklerken üzerine kum yüklü kamyon devrilmesi sonucu hayatını kaybeden acil tıp teknikeri Betül Eratik´in (23) cenazesi, memleketi Niğde´de toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bünyamin Adacı Caddesi´nde meydana geldi. Ş.U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalınca yokuş aşağı geri gitmeye başladı. Bu sırada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kamyon kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesi´nde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik´in üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Eratik´in hayatını kaybettiğini belirledi. Eratik'in cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Betül Eratik´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Niğde´nin Altunhisar ilçesine bağlı Yakacık köyüne getirildi. Eratik´in cenazesi buradaki köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Altunhisar NİĞDE,(DHA)

2022-09-24 14:31:42



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