TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Niğde'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Cemil Burak Toker (24), hayatını kaybetti
26.02.2026 - 22:06
Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi.
Cemil Burak Toker yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Adil S. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR’ın dorsesinin altına giren araçta sıkışan Toker, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Toker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Toker’in cansız bedeni, morga kaldırıldı.
TIR sürücüsünün ifadesini alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf: DHA
