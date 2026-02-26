Güngören'de 10 yaşındaki Tuğrul T. sokakta yürüdüğü sırada rögara düştü. Olayın yaşandığı sokaktaki bir binanın yıkım için tahta kapı ve çerçevelerinin sokağa atıldığı, bu kapılardan birinin de rögarı kapatmak için kullanıldığı ortaya çıktı. Rögar kapağının ise hurdacılar tarafından çalındığı iddia ... Daha Fazla Göster

Güngören'de 10 yaşındaki Tuğrul T. sokakta yürüdüğü sırada rögara düştü. Olayın yaşandığı sokaktaki bir binanın yıkım için tahta kapı ve çerçevelerinin sokağa atıldığı, bu kapılardan birinin de rögarı kapatmak için kullanıldığı ortaya çıktı. Rögar kapağının ise hurdacılar tarafından çalındığı iddia edildi. Yaralanan çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı. Daha Az Göster