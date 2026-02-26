Canlı
        Niğde'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Cemil Burak Toker (24), hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:06
        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi.

        Cemil Burak Toker yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Adil S. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR’ın dorsesinin altına giren araçta sıkışan Toker, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Toker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Toker’in cansız bedeni, morga kaldırıldı.

        TIR sürücüsünün ifadesini alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

