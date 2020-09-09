Nihal Candan, Söylemezsem Olmaz programında ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, geçtiğimiz günlerde yüksek bir binanın terasından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Sevgilisi Hakan Boy’un evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra fenomen yarışmacı, 'yasak ilişki' iddialarıyla gündeme geldi.

Zor günler yaşadığını belirten Candan, “Öncelikle beğenirler ya da beğenmezler ama benim uzun süre vakit geçirdiğim kalben ve ruhen gönül bağımın olduğu bir insan hastanede hayat mücadelesi veriyor. Ben bir suçlu gibi sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum” dedi.

Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşi ve ailesiyle sıklıkla zaman geçirdiğini vurguladı.

Candan, “Hakan’ın çocuklarıyla ve ailesiyle vakit geçiren bir insandım. Herkesin görebileceği bir mecrada ailesi memleketlerinde beni ve ekibimi ağırladı. Aylar öncesinde yayınlanan bir videomuz var. Bir önceki rahatsızlığı için eşi ve ben bir araya gelip Hakan’ı doktora götürdük. Çünkü orada çocuklarının babasını düşünen bir anne vardı. Aynı arabada gittik. Kendisi bizi aldı. Çok detaya girmek istemiyorum ama 7/24 vakit geçirdiğim, bekar gibi yaşayan, beni paylaşmaktan çekinmeyen ve bütün ailesinin haberi olduğu bir ilişki bu” dedi.

Nihal Candan ve babası

Sevgilisi Hakan Boy’un boşanma sürecinin uzamasının ailesini etkilediğini belirten Candan, gözyaşlarına hakim olmadı.

Babasının duruma tepki gösterdiğini ifade eden Candan, "Benim gönül bağım vardı onunla. İlk ilişkim diyebilirim. İlk kez bu kadar ait hissettiğim, değer verdiğim ve değer gördüğüm...İnsanlardan rica ediyorum. Çünkü bu süreçte anılarım ve o zamanki yaşadığım duygularım çok önemli. Bir bekleyişteyiz çünkü iyi haber bekliyorum. Bunu insanların elimden almasına izin vermeyeceğim. Ben çok güzel bir şeyler yaşadım. Evet bitti. Şu an gelinen noktada ailem, namusum, şerefim söz konusu. Şu an babam benimle konuşmuyor” şeklinde konuştu.