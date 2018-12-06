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Nihat Can, Bilecik Belediye başkan adayı oldu. Merak edilen ise Nihat Can kimdir, kaç yaşındadır ve daha önce ne iş yaptığı oldu! İşte Ak Parti Bilecik Belediye başkan adayı Nihat Can'ın biyografisi
NİHAT CAN KİMDİR?
Nihat Can, 27 Aralık 1965 yılında Bilecik’te doğdu. 1987-1997 yılları arasında özel sektörde 10 yıl yöneticilik görevinde bulundu.
- 1999 yılında Bilecik Belediyesi'nde kamu görevine başladı.
- 2004-2014 yılları arasında 10 yıl boyunca Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu.
- 2009 yılından itibaren Bilecik ilinde kurulmamış olan sivil toplum örgütlerinin kurulmasında önderlik yaptı.
- 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis üyeliğine seçildi. 2014 yılından itibaren Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında belediye başkanı olmadığı durumlarda Belediye Başkan Vekilliğini yürütmüştür. Yine komisyonlarda görev almıştır.
- 2018 yılında Bilecik Belediyesi Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
- 2014 yılından bu yana Marmara Belediyeler Birliği Meclis üyesi görevini sürdürmektedir.
- 2005 Bilecik Belediye Spor Kulübünde görev aldı.
- 4 Mayıs 2018 tarihinde Bilecik Belediyesi Meclis toplantısında Bilecik Belediye Başkanlığı görevine seçilen Nihat Can 2 çocuk ve bir toruna sahiptir.
- Bilecik İmam Hatip Orta Okulu ve Bilecik Ticaret Lisesi’nde öğrenimini tamamlayan Nihat Can’ın almış olduğu diğer liderlik deneyimleri;
- Marmara Belediyeler Birliği Üyesi
- Bilecik Belediyesi - Meclis Üyesi
- Bilecik Belediyesi – Encümen Üyesi
- Bilecik Belediyesi – Kira Tespit Komisyonu Üyesi
- Bilecik Belediyesi – Ücret ve Tarife Komisyonu Üyesi
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