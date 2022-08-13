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Nihat Doğan hayranıyla evlendi

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı kız arkadaş Arezoo Gharlar ile dünya evine girdi. Düğün fotoğraflarını paylaşan Doğan, duygularını dile getirdi

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  • Nihat Doğan hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın eşi kimdir? - Magazin haberleri

    Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arezoo Gharlar ile hayatını birleştirdi. Bir arkadaş ortamında tanışan çift, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu.
  • Nihat Doğan hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın eşi kimdir? - Magazin haberleri

    "SEN BANA ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN"

    Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." notunu düştü.
  • Nihat Doğan hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın eşi kimdir? - Magazin haberleri

    EŞİ HAMİLE

    Arzu Doğan'ın hamilelik haberinin ardından düğünü erkene aldıklarını açıklayan şarkıcı, "Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık" demişti.
  • Nihat Doğan hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın eşi kimdir? - Magazin haberleri

    Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da belirten Doğan, "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

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