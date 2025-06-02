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        Haberler Dünya Nijerya'da Boko Haram'ın döşediği mayının patlaması sonucu 9 kişi öldü - Güncel haberler | Dış Haberler

        Nijerya'da mayın patladı: 9 ölü

        Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın döşediği mayının patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 01:24 Güncelleme: 02.06.2025 - 01:24
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        Nijerya'da mayın patladı: 9 ölü
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        Ulusal basında yer alan haberlere göre, Borno Eyaleti Meclis Başkanı Abdulkarim Lawan, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerince eyaletin Guzamala bölgesine bağlı Mairari köyündeki otobüs durağına döşenen mayının patladığını belirtti.

        Lawan, patlamada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

        Mairari'nin, Guzamala bölgesinde sivil otorite tarafından iki kez yeniden yerleştirilen tek köy olduğunu hatırlatan Lawan, köyün Boko Haram saldırıları nedeniyle tekrar terk edildiğini bildirdi.

        Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

        Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

        Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #nijerya
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