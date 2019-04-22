Nijerya Hastalık Kontrol Borno Direktörü Babagana Abiso, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde son iki haftada 10 bin kızamık vakasının tespit edildiğini, 17 çocuğun da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Abiso, ölenlerin çoğunun 6 yaş altı çocuklar olduğunu kaydetti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.