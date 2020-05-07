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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100'ü geçti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100'ü geçti
AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 34 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede şubat ayında görülen ilk Kovid-19 vakasından sonra şimdiye kadar 103 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte vaka sayısının 195 artarak 3 bin 145'e yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Bauchi Eyaleti Vali Yardımcısı Baba Tela, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin karantinadan kaçtığını söyledi.

Kaçan hastayı yakalamak için çalışma başlatıldığını kaydeden Tela, bu süre zarfında halka daha uyanık olmaları çağrısında bulundu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 49 bin 352 Kovid-19 vakası görülürken, 1959 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 315 oldu.

-bashal

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