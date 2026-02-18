Canlı
        Nijerya'da şüpheli gaz patlaması: 37 ölü | Dış Haberler

        Nijerya'da şüpheli gaz patlaması: 37 ölü

        Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir maden sahasında meydana gelen şüpheli gaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 18.02.2026 - 19:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:48
        Nijerya'da gaz patlaması: 37 ölü
        Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesindeki bir maden sahasında şüpheli zehirli gaz patlaması meydana geldi.

        Yaşları 20 ile 35 arasında değişen madenciler, tünellerde rutin çalışma yürüttükleri sırada gazdan etkilendi.

        Patlamada ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Yaralılar, mesai arkadaşları ve saha personelinin yürüttüğü kurtarma çalışmalarıyla yer altından çıkarılarak çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi.

        Bazı yerel haberlere göre, madencilerin karbonmonoksit gazına maruz kaldığından şüpheleniliyor.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        Ana Haber Bülteni - 17 Şubat 2026 (Etiyopya Ziyareti Neden Önemli?)

        Etiyopya ziyareti neden önemli? DEM Parti'den liderler zirvesi önerisi. ROKETSAN'ın uzay çalışmaları. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.  

