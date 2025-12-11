Habertürk
        Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu! Osimhen, Ndidi, Onuachu - Futbol Haberleri

        Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu!

        Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu resmen duyurdu. Kadroda Galatasaray'dan Victor Osimhen, Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 23:14 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:14
        Osimhen, Onuachu ve Ndidi çağrıldı!
        Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı.

        Kadroda Galatasaray'dan Victor Osimhen, Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu yer aldı.

        İşte Nijerya'nın 28 kişilik kadrosu:

        Kaleciler: Stanley Nwabali, Francis Uzoho, Amas Obasogie.

        Defans: Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Semi Ajayi, Bruno Onyemaechi, Igoh Ogbu, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, Ryan Alebiosu.

        Orta saha: Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Fisayo Dele-Bashiru, Muhammed Usman, Alex Iwobi, Ebenezer Akinsanmiro, Raphael Onyedika, Tochukwu Nnadi.

        Forvet: Ademola Lookman, Victor Osimhen, Akor Adams, Samuel Chukwueze, Cyriel Dessers, Salim Fago, Moses Simon, Chidera Ejuke, Paul Onuachu.

