Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Tesla'nın rakibi olarak gösterilen elektrik ve hidojenli TIR ve pickup üreticisi Nikola'da sular bir türlü durulmuyor. Geçen hafta otomotic devi General Motors'un (GM) firmaya ortak olacağının açıklanmasıyla salı günü firmanın hisselerinde yüzde 53'lük muazzam bir artış yaşanmıştı.

Ancak çarşamba günü Hindenburg Research isimli araştırma ve yatırım şirketinin yayımladığı rapor piyasalarda bomba etkisi yarattı. Hindenburg Research'ün yayımladığı rapora göre firma araç tanıtım videosunda çalışan bir TIR olduğu iddiasıyla yokuş aşağı bıraktığı bir TIR'ın videosunu yayımladı. Bunun yanında canlı tanıtımda araç, sahne altından bağlanan bir kabloyla yürütüldü. Ayrıca Nikola, 1.3 milyon dolar nakdi bulunan bir şirketin kendisine milyar dolarlık ön sipariş verdiğini açıkladı.

Araştırmada bu ve bunun gibi Nikola'nın yatırımcıları sürekli yanılttığına dair birçok iddia yer alıyordu. Bunlardan biri örneğin piyasa Nikola'nın piyasa ortalamasının yüzde 81 altında bir maliyetler hidrojen ürettiğini söylemesine rağmen firmanın tarihinde hiç hidrojen üretmemiş olmasıydı.

3.9 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Tabii bunlar Hindenburg Research'ün iddiaları ve henüz resmi makamlar tarafından soruşturulması gerekiyor. Yine de Nikola hisseleri bu raporun etkisiyle perşembe günü yüzde 11.3, cuma günü ise yüzde 14.5 düştü. Firmanın piyasa değeri ise 16.1'den 12.2 milyar dolara geriledi. Yani 3.9 milyar dolar eridi.

Hisselerdeki bu düşüşün ardından sonunda Nikola sessizliğini bozarak Hindenburg'un iddialarına yanıt verdi.

'ZAMANLAMASI FIRSATÇI'

Raporun GM ile ortaklığın açıklanmasının hemen ardından 'fırsatçı bir zamanlama' ile yayımladığı belirtilen basın duyurusunda "Rapor, yatırımcılara yanlış bir izlenim vermek ve Hindenburg dahil 'short' satıcılara fayda sağlayacak şekilde piyasayı negatif bir biçimde manipüle etmek üzere tasarlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Nikola'nın konuyla ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bağlantıya geçilerek raporla ilgili endişelerini ilettiği belirtildi. Ayrıca Nikola'nın SEC'in konuyla ilgili soruşturmada SEC ile işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

Nikola'dan yapılan açıklamada Hindenburg raporunda ses getiren bazı iddialarla ilgili detaylı açıklamalar yer aldı. Bu iddialardan en çok ses getireni Nikola'nın 2017'de yayımladığı videoda yokuş aşağı bırakılan Nikola One aracını kendi motoruyla hareket ediyormuş gibi sunarak yatırımcıları yanılttığı iddiasıydı. Hindenburg aynı yokuştan motor çalıştırmadan yokuş aşağı bıraktığı bir aracın 90 kilometre hıza çıktığını belirtmişti.

Bu iddia o kadar ses getirdi ki ABD basını civarda oturanların söz konusu yokuşa giderek motor çalıştırmadan ne kadar hızlı gidebileceklerini test ettiklerini bildirdi.

''HAREKET HALİNDE' ŞEKLİNDE TANIMLANDI'

Nikola One'ın o dönemde kendi motoruyla hareket edecek şekilde tasarlanmasına rağmen hiçbir zaman videoda kendi gücüyle ilerlediğini söylemediklerini belirten Nikola, açıklamasına şöyle devam etti:

"Nikola, sosyal medya hesabında videoyu 'hareket halinde' şeklinde tanımlamıştır. Hiçbir zaman 'kendi gücüyle' veya 'motoruyla' gidiyor şeklinde tanımlamamıştır. O dönem şirket halka açık değildi ve yatırımcılar Nikola One'ın teknik kapasitesinden tamamen haberdardı. Bir Nikola prototipinin yer aldığı bu 3 senelik video konu dışıdır. Gerçek şudur ki; Nikola'nın hidrojen destekli çalışan bir kamyonu vardır."

SADECE PROTOTİPTE KULLANMIŞ

Hindenburg raporunda bunun yanında Nikola'nın iddiasının aksine kendi parçalarını üretmediğini iddia etmiş, dönüştürücüleri (inverter) Cascadia isimli bir şirketten satın aldığını belirtmişti. Buna kanıt olarak da bir videoda Cascadia logosunun kapatıldığı bir inverterin yer aldığını bildirmişti. Nikola prototiplerde kullanmak üzere başka firmalardan parça temin ettiklerini ancak bunun dışında parçalarını kendilerinin ürettiğini vurguladı.

30 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

Nikola hidrojen üretimi yapmadığına dair iddiaya ise şu şekilde cevap verdi:

"Nikola temsilcileri hidrojen üretimi sektörü birliklerinde yönetici pozisyonlarında yer almaktadır. Hidrojen yakıtın uluslararası standartlarının belirlenmesi üzerine çalışmaktadır. Firma bunun yanında dünyanın önde gelen hidrojen uzmanlarından Nel ASA ile işbirliğine gitmiştir. Nikola ayrıca 1000 kilogramlık hidrojen depolama alanı ve genel merkezinde demo dolum istasyonu kurmuştur. Firma bunun yanında ilk hidrojen istasyonları için 30 milyon dolarlık elektrilazör siparişi vermiştir."

HİSSELER AÇILIŞTA DÜŞTÜ

Bu detaylı ve kelimeleri özenle seçilmiş açıklama şu an için yatırımcıları tam tatmin etmişe benzemiyor. Nikola hisseleri perşembe ve cuma günkü satış dalgasının ardından bugüne de yüzde 5 düşüşle başladı.