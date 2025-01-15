Nikola Jokic NBA tarihine geçti

NBA’in yıldız oyuncuları arasında gösterilen ve aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı'nın en güçlü silahlarından biri olan Jokic, dün Dallas Mavericks'e karşı oynanan maçın 2’nci çeyreğinde yaptığı asistle NBA tarihine geçti.

3 kez MVP seçilen oyuncu, daha önce 799 maçla bunu başaran efsane basketbolcu Larry Bird'e ait olan 15 bin sayı, 7 bin 500 ribaund ve 5 bin asist barajını sadece 709 maçta geçmeyi başardı ve bu barajı geçen en hızlı oyuncu oldu.