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"ŞARKI SÖYLEMEK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

Son dönemlerde oyunculuktan şarkıcılığa terfi eden isimlerin olduğu ve bu konudaki düşüncelerinin sorulduğu Karaibrahimgil, “Ben kendimi örnek verirsem; benden oyuncu olmuyor ama şarkıcı olan oyuncu oluyor. Gerçekten sesi çok güzel olan oyuncular var. Bu bir yetenek meselesi. Bazı insanlar hem oynuyor, hem dans ediyor, hem şarkı söylüyor. Bence yapabilen yapsın, şarkı söylemek dünyanın en güzel şeyi çünkü” dedi.