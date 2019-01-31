Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, “Biraz hava almaya çıktım. Maşallah her yerdesiniz. Her şey yolunda. Çok yakında Organize İşler 2 filmine yaptığımız “Burası İstanbul” isimli şarkımıza klip çekeceğim. Klipte bir martı olacağım ve martı olarak İstanbul'u anlatacağım. Bunun yanında Serenay Sarıkaya’nın oynadığı “Alice” isimli müzikalde iki şarkım var ve onları da Serenay söyleyecek. Onun için de çok heyecanlıyım. Dinledim, harika okumuş şarkıları” dedi.
"ŞARKI SÖYLEMEK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"
Son dönemlerde oyunculuktan şarkıcılığa terfi eden isimlerin olduğu ve bu konudaki düşüncelerinin sorulduğu Karaibrahimgil, “Ben kendimi örnek verirsem; benden oyuncu olmuyor ama şarkıcı olan oyuncu oluyor. Gerçekten sesi çok güzel olan oyuncular var. Bu bir yetenek meselesi. Bazı insanlar hem oynuyor, hem dans ediyor, hem şarkı söylüyor. Bence yapabilen yapsın, şarkı söylemek dünyanın en güzel şeyi çünkü” dedi.
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