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Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum

Nilgün Belgün, Ayşen Gruda ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak yıllar öncesini andı. Ünlü oyuncu, "Canım arkadaşım, sırdaşım, Ayşen'im... Sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum" dedi

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  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, dört yıl önce vefat eden yakın arkadaşı Ayşen Gruda ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    "BU FOTOĞRAFLARI ALBÜMDEN BULDUM"

    Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "Canım arkadaşım, sırdaşım, Ayşen'im... Sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum. İlk fotoğraf İzmir'de Dormen Tiyatrosu'yla turnedeyken çekilmişti. İkincisi de 'Adoş' ve Duygu Ankara'yla sahne şovu yaparken... Ne çok anı, ne çok yıl, ne çok sahne, ne çok kabare şovu, ne çok sır, ne çok mazi paylaştık seninle... Tiyatro sahnesinde oynadığım en şahane arkadaşımdın... Ne çok güldük ne çok da üzüldük zaman zaman… Hayat da böyle değil midir? Hüzünler, neşeler, mutluluklar, acılar, sevinçler iç içe yaşanır. Nurlar içinde uyu biriciğim…" ifadelerini not düştü.
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün, Adile Naşit, Sevil Üstekin ve Duygu Ankara'nın yer aldığı bu fotoğrafı da yayınlamayı ihmal etmedi.
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Asuman Dabak - Mahir İpek
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Mahir İpek
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu ile eşi Hepgül Özdemiroğlu ve kızları Lidya ile Lara
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Nez
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Nez
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Teoman
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Teoman
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

    Murat Boz

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