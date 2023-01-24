Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum

"BU FOTOĞRAFLARI ALBÜMDEN BULDUM"



Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "Canım arkadaşım, sırdaşım, Ayşen'im... Sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum. İlk fotoğraf İzmir'de Dormen Tiyatrosu'yla turnedeyken çekilmişti. İkincisi de 'Adoş' ve Duygu Ankara'yla sahne şovu yaparken... Ne çok anı, ne çok yıl, ne çok sahne, ne çok kabare şovu, ne çok sır, ne çok mazi paylaştık seninle... Tiyatro sahnesinde oynadığım en şahane arkadaşımdın... Ne çok güldük ne çok da üzüldük zaman zaman… Hayat da böyle değil midir? Hüzünler, neşeler, mutluluklar, acılar, sevinçler iç içe yaşanır. Nurlar içinde uyu biriciğim…" ifadelerini not düştü.