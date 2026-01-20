Nilperi Şahinkaya: Annemden bahsetmek çok iyi geliyor

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 31 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.

Annesine duyduğu özlemi zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiren Nilperi Şahinkaya, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Nilperi Şahinkaya, annesinin hayattayken yaptığı son paylaşımı takipçileriyle paylaştı. Meltem Vural’ın; "Benden sana minnak bir not… Sevildiğini asla unutma" notunu içeren paylaşımını yayımlayan Şahinkaya, gönderisine duygusal bir mesaj da ekledi.

Nilperi Şahinkaya, paylaşımında; "Annemin son paylaştığı post. Biliyorum sıkıldınız ama size annemden bahsetmek bana çok iyi geliyor. Çok özlüyorum, çok" ifadelerini kullandı.