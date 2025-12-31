Nilperi Şahinkaya: Annemle kutladığımız son doğum günü
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, ağustos ayında kanserle mücadelesini kaybeden annesi Meltem Vural’ı, doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı.
Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, yaşadığı özlemi şu sözlerle dile getirdi; "Geçen yıl bugün, annemle kutladığımız son doğum günü… İyi ki doğdun anneciğim, seni çok seviyorum. Ruhun şâd olsun."