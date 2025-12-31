Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya: Annemle kutladığımız son doğum günü - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya: Annemle kutladığımız son doğum günü

        Nilperi Şahinkaya, ağustos ayında kaybettiği annesi Meltem Vural'ı doğum gününde yaptığı duygusal paylaşımla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:29 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annemle kutladığımız son doğum günü"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, ağustos ayında kanserle mücadelesini kaybeden annesi Meltem Vural’ı, doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı.

        Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, yaşadığı özlemi şu sözlerle dile getirdi; "Geçen yıl bugün, annemle kutladığımız son doğum günü… İyi ki doğdun anneciğim, seni çok seviyorum. Ruhun şâd olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da yaşlı kadın yol kenarında ölü bulundu

         Adana'da yaşlı bir kadın yol kenarında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar Yeşil Bulvar kenarında bir kadının hareketsiz halde durduğunu görünce 112'yi arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise yaptığı çalışmada ölen kadının 63 yaşındaki Menekşe Bozkurt olduğunu tespit etti. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.Yaşlı kadının Çukurova Üniversitesi Yerleşkesindeki bahçeden portakal toplamaya gittiği, evine dönerken yol kenarında fenalaşarak öldüğü de öne sürüldü.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        #nilperi şahinkaya
        #Meltem Vural
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağdı
        İstanbul'a kar yağdı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti