Nilperi Şahinkaya: Aşk bir yere kadar ruhu doyurur

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Baturalp Bekar ile birlikte Bebek’te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, hem kariyer hem de özel hayatlarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULUKTA BİR SINIRIM YOK"

Oyunculukta sınırları olup olmadığı sorulan Nilperi Şahinkaya, bu konuda net konuştu. Şahinkaya; "Benim oyunculukta bir sınırım yok, bu benim işim. Mesela 'Jasmine' dizisi var; tamamını izlemedik ama herkes konuştuğu için merak edip bir kısmına baktık. Ben o karakteri oynamak istemezdim, fakat bu tamamen benim kişisel fikrim" ifadelerini kullandı. Bazı projelerde kadınları aşağılayan karakterlerin yer almasına dair soruya ise ünlü oyuncu şu yanıtı verdi; "Bazı hikâyelerde yanlış olanın da gösterilmesi gerekir. Kadınları küçük gösteren karakterler yanlış ama bu yanlışın da oynanması lazım. Yanlışı anlatmak için bazen onu göstermek gerekir."

"HER ŞEYİ PAYLAŞTIĞIM RUH EŞİM O BENİM"

Aşk soruları karşısında sözü alan Baturalp Bekar; "Nilperi Hanım'da en çok neyi seviyorsunuz?" sorusuna romantik bir yanıt verdi. Bekar; "Ayıramıyorum, 'en çok şunu seviyorum' diyemem ama çok yakın bir arkadaş gibi ilişki yaşamak büyük bir artı. Her şeyi paylaştığım ruh eşim o benim" dedi. Nilperi Şahinkaya ise sevgilisiyle ilişkilerini; "Benim natürel olmamı seviyor. Ben de onun dediği gibi düşünüyorum. Birlikte çok eğleniyoruz. Eğlenmek bence ilişkinin en önemli kısmı. Birbirimizle vakit geçirirken gerçekten keyif alıyoruz" sözleriyle anlattı. "EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN ÖZEL BİR GÜNÜ BEKLEMEM" 14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada gündem olan 'Erkekler neden hep sürpriz yapan taraftır?' tartışmasına da değinen Baturalp Bekar; "Bence 13 Şuba'ta kadınlar sürpriz yapmalı, 14 Şubat'ta da erkekler" diyerek esprili bir yorum yaptı. Evlilik sorularına ise "Evlilik teklifi için özel bir günü beklemem. 14 Şubat şart değil. Eğer teklif olacaksa, içimden geldiği anda yaparım" şeklinde yanıt verdi.