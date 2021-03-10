"EVLİLİK" AÇIKLAMASI

Yaklaşık iki yıldır tasarımcı Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, ilişkisi hakkına şunları söylemişti:

İyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın.