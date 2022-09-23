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Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi - Magazin haberleri
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Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine ve sevgilisine hakaret eden Burak Deniz'e dava açmıştı. Ardından da Burak Deniz sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlamıştı. Önceki gece bir partiye katılan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, konuyla ilgili soruları yanıtladı

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi - Magazin haberleri
Özrü kabul etmedi
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HABERTURK.COM

Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Adana'da bulunan Burak Deniz, gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni sebebiyle Adana'da bulunan Şahinkaya, olayla ilgili olarak "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" şeklinde açıklama yapmıştı.

"KONU YARGIDA"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Önceki akşam sevgilisi Emre Yusufi ile bir davete katılan Şahinkaya, Burak Deniz hakkındaki sorularla karşılaştı. Deniz'in özrünü kabul etmeyen Şahinkaya, "Konu yargıya taşındı. Gerekli açıklamaları yaptık. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

ŞAHİNKAYA'NIN AVUKATI: TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Müvekkil Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşının sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına ilişkin haberlerin basına yansıması ve Burak Deniz isimli oyuncunun menajeri tarafından haberlerin yalanlanması sebebiyle konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya’nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz’in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terketmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır. Aynı zamanda ortamın gerginleşmesini engellemek isteyen müvekkilin yakın arkadaşı Deniz Akıncı’nın araya girmek istemesi sonucunda Burak Deniz’in kendisini darp etmek amacıyla yumruk sallaması şans eseri ilgili şahsın suratına gelmemiştir.

Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

"ÖZÜR DİLERİM"

Yaşananların ardından Burak Deniz, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti. Oyuncu, şu ifadelere yer vermişti:

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.

Saygılarımla Burak Deniz

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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