Nilperi Şahinkaya: O konu özür dilemeyle kapanmaz

ŞAHİNKAYA'NIN AVUKATI: TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Müvekkil Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşının sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına ilişkin haberlerin basına yansıması ve Burak Deniz isimli oyuncunun menajeri tarafından haberlerin yalanlanması sebebiyle konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya’nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz’in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terk etmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır. Aynı zamanda ortamın gerginleşmesini engellemek isteyen müvekkilin yakın arkadaşı Deniz Akıncı’nın araya girmek istemesi sonucunda Burak Deniz’in kendisini darp etmek amacıyla yumruk sallaması şans eseri ilgili şahsın suratına gelmemiştir.

Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."