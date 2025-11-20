Nilüfer Belediyespor Eker: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 1 | MAÇ SONUCU
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'e 3-1 mağlup oldu.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Öznur Tosun, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Rettke, Nicoletti)
Setler: 28-30, 25-18, 25-22, 25-22
Süre: 128 dakika