Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilüfer: Cumhuriyetçiliğime ve Atatürkçülüğüme laf ettirmem

        Nilüfer: Cumhuriyetçiliğime ve Atatürkçülüğüme laf ettirmem

        Nilüfer, yeni şarkısını yayınlayacağı şarkı için "Şarkı yayınlamanın zamanı mı? içerikli eleştirilerle karşılaştı. Nilüfer'in cevabı; "Cumhuriyetçiliğime ve Atatürkçülüğüme laf ettirmem" şeklinde oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 22:07 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Laf ettirmem"
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nilüfer, yeni şarkısı 'Sebebi Sen'i 21 Mart'ta yayınlama kararı almıştı. Ancak sanatçı, şarkının yayınlanmasını bir hafta erteledi. 'Sebebi Sen'i 28 Mart'ta yayınlayacağını duyuran Nilüfer, sosyal medyada "Şarkı yayınlamanın zamanı mı? içerikli, bazılarının linç seviyesine vardığı yorumlarla karşılaştı.

        Nilüfer, yaptığı açıklamada eleştirilere şöyle cevap verdi; Bu gece yayınlanacak şarkı, kariyerimde söylediğim sanıyorum 276'ncı şarkı. İçim kıpır kıpır ama bir yandan da günlerdir huzursuzum. Hayatımın bütün yollarını, müzik üstüne kurdum ben. Benim için müzik, hislerimi en derinden ve en doğru şekilde ifade edebildiğim tek dil. Bundan dolayı da, hiç pişmanlık yaşamadım. Hep üretmeye çalıştım. Hep kendi ilkelerimle, dimdik, eğilip bükülmeden, hiç durmadan inandığım yolda yürüdüm. Vatan sevgim, demokrasi anlayışım, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılığım için kimseye laf ettirmem, Atatürkçü bir ailenin bu ilkelerle büyüyen bir evladı olarak... Burada doğdum ve burada son nefesimi vereceğim. En iyi bildiğim şeyi yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Sanat nefes aldırır, dayanma gücü verir. Bugüne kadar neler oldu, neler bitti, kimler geldi, kimler geçti, UNUTMAYIN. Daha demokratik, daha özgür, adaletli ve mutlu Türkiye’ye… Umutlarımız hiç tükenmez bizim. Sevgilerimle…

        Nilüfer'den yeni şarkı
        Nilüfer'den yeni şarkı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #nilüfer
        #Atatürk
        #Atatürk ilkeleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        "Laf ettirmem"
        "Laf ettirmem"
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor