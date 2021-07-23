Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 21. yaşına bastı. Anne-kız bir araya gelip doğum günü pastası kesti. Nilüfer, Ayşe Nazlı'nın doğum gününde koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Nilüfer, Instagram hesabından, "Kızım covid oldu! Ve onun bugün doğum günü! Tam 21 oldu. Çok mutlu ol bir tanem kızım. Beni merak edenlere ben iyiyim. Çok yakında yaşadıklarımızla ilgili bir video koyacağım. Maskeyle şarkı söylemek bu kadar oluyor...'" mesajını paylaştı.

Nilüfer, 1999 yılında Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.