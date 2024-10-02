Nilüfer: Reha Muhtar'ın felçli kalma durumu yok
Şarkıcı Nilüfer, evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren eski sevgilisi Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında konuştu
Nilüfer, 20 Ağustos'ta evinde geçirdiği kaza sonrası beyin kanaması geçiren eski sevgilisi Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Ünlü şarkıcı, 43 gündür hastanede tedavi gören Reha Muhtar ile ilgili olarak; "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" dedi.
Kızı Ayşe’nin İngiltere'ye gittiğini belirten Nilüfer; "Dinleniyorum. Kızım, yüksek lisans yapacağı için onunla İngiltere’ye gittim. Oradan döndüm, Adana’da konsere gittim. Şimdi buradayım. Zaman geçiyor" ifadelerini kullandı.