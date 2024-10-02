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        Haberler Magazin Nilüfer: Reha Muhtar'ın felçli kalma durumu yok - Magazin haberleri

        Nilüfer: Reha Muhtar'ın felçli kalma durumu yok

        Şarkıcı Nilüfer, evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren eski sevgilisi Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:21
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        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        Nilüfer, 20 Ağustos'ta evinde geçirdiği kaza sonrası beyin kanaması geçiren eski sevgilisi Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Ünlü şarkıcı, 43 gündür hastanede tedavi gören Reha Muhtar ile ilgili olarak; "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" dedi.

        Kızı Ayşe’nin İngiltere'ye gittiğini belirten Nilüfer; "Dinleniyorum. Kızım, yüksek lisans yapacağı için onunla İngiltere’ye gittim. Oradan döndüm, Adana’da konsere gittim. Şimdi buradayım. Zaman geçiyor" ifadelerini kullandı.

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