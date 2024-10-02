Nilüfer: Reha Muhtar'ın felçli kalma durumu yok

Nilüfer, 20 Ağustos'ta evinde geçirdiği kaza sonrası beyin kanaması geçiren eski sevgilisi Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü şarkıcı, 43 gündür hastanede tedavi gören Reha Muhtar ile ilgili olarak; "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" dedi.