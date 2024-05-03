Nilüfer, Spotify’ın global EQUAL elçisi oldu

Nilüfer, kadın sanatçıların seslerini daha da öne çıkararak onların görünürlüklerini tüm dünyada artırmayı hedefleyen global bir program olan Spotify EQUAL’ın mayıs ayı global elçisi oldu. 'Kara Gözünün Hasretinden' adlı şarkıyla EQUAL programının global elçisi seçilen Nilüfer, kadın sanatçıların müziklerini dünyanın dört bir yanından dinleyiciye ulaştıran EQUAL Global’in yanı sıra EQUAL Türkiye’nin hem kapaklarında hem çalma listelerindeki yerini aldı. Böylece bugüne kadar ilk kez bir Türk sanatçı, Türkçe bir şarkısıyla Spotify EQUAL global elçisi olmuş oldu.

REKLAM Müzik sektöründe tüm dünyada eşitliği güçlendirmeyi hedefleyen Spotify’ın global müzik programı EQUAL, müzik endüstrisinde, kadınlar için eşitliği teşvik ederek, onların seslerini daha çok duyurabilmelerini, daha çok kişinin onlardan ilham alabilmesini ve kadınlar için daha fazla fırsat yaratabilmeyi amaçlıyor. Tüm yıl boyunca kadınların seslerini yükseltmeye kararlı olan Spotify’ın global EQUAL programı, bu defa Türkiye’den güçlü bir kadın sanatçıyı Türkçe bir şarkıyla ağırlıyor. Türk Pop müziğinin duayen ismi Nilüfer ve şarkısı 'Kara Gözünün Hasreti'nden, hem EQUAL global çalma listesinin hem de EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında yerini aldı.