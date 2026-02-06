Nintendo Switch 2 için eFootball Kick-Off! duyuruldu
Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) bugün itibarıyla dünyaca ünlü eFootball serisinin yeni üyesi eFootball Kick-Off!'un, 2026 yazında yalnızca Nintendo Switch 2 platformunda piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Efsanevi PES serisinden doğan eFootball Kick-Off!, eFootball serisinin Nintendo konsolundaki ilk oyunu olma özelliği taşıyor ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde ister tek başına ister arkadaşlarınızla, çevrimdışı veya çevrimiçi oynanabilen, erişilebilir, yüksek tempolu bir futbol deneyimi sunma amacıyla piyasaya sürülüyor.
eFootball Kick-Off!, dünyanın dört bir yanından milli ve kulüp takımlarını, en iyi oyuncuları ve efsanevi isimleri bir araya getiriyor. İster küresel arenada yarışıyor olun ister hayalinizdeki takımı kuruyor olun, dünyanın en popüler futbol simülasyonunu deneyimleme imkanı sunuyor.
Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek uluslararası futbol turnuvasıyla aynı döneme denk gelecek şekilde planlanan lansman, oyuncuları futbolun unutulmayacak anlarının merkezine yerleştiriyor. Dünyanın en seçkin 48 milli takımının küresel üstünlük için mücadele ettiği bu dönemde, eFootball Kick-Off! taraftarları sahaya çıkmaya ve kendi unutulmaz anlarını yaratmaya davet ediyor.