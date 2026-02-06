Nintendo Switch 2 için eFootball Kick-Off! duyuruldu

Efsanevi PES serisinden doğan eFootball Kick-Off!, eFootball serisinin Nintendo konsolundaki ilk oyunu olma özelliği taşıyor ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde ister tek başına ister arkadaşlarınızla, çevrimdışı veya çevrimiçi oynanabilen, erişilebilir, yüksek tempolu bir futbol deneyimi sunma amacıyla piyasaya sürülüyor.

eFootball Kick-Off!, dünyanın dört bir yanından milli ve kulüp takımlarını, en iyi oyuncuları ve efsanevi isimleri bir araya getiriyor. İster küresel arenada yarışıyor olun ister hayalinizdeki takımı kuruyor olun, dünyanın en popüler futbol simülasyonunu deneyimleme imkanı sunuyor.

Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek uluslararası futbol turnuvasıyla aynı döneme denk gelecek şekilde planlanan lansman, oyuncuları futbolun unutulmayacak anlarının merkezine yerleştiriyor. Dünyanın en seçkin 48 milli takımının küresel üstünlük için mücadele ettiği bu dönemde, eFootball Kick-Off! taraftarları sahaya çıkmaya ve kendi unutulmaz anlarını yaratmaya davet ediyor.

OYUN MODLARI VE ÖZELLİKLERİ

Dünya Turu: Kendi kulüp takımınızı kurun ve dünyanın dört bir yanındaki turnuvalarda yarışın. Yenilen rakiplerden oyuncu almak için maçlar kazanın veya oyun oynayarak kazandığınız parayı efsanevi futbolcuları transfer etmek için kullanın. Orijinal takımınızı kurun ve dünya futbolunu fethedin.

Uluslararası Kupa: Dört yılda bir düzenlenen dünyanın en prestijli uluslararası müsabakasında milli takımınızın başına geçin ve tarihin yazıldığı, küresel üstünlüğün belirlendiği futbolun en büyük sahnesinde mücadele edin. *‘Uluslararası Kupa’ modu, ek indirilebilir içerik olarak yayınlanacaktır.