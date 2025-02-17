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        Haberler Bilgi Gündem NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB ile ara tatil ne zaman, nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

        Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

        Öğrenciler ve öğretmenler, yoğun geçen birinci dönemin ardından ikinci döneme heyecanla başlarken, nisan ayında yapılacak ara tatilin tarihleri de merak konusu oldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin derslere kısa bir mola vereceği nisan ara tatili, hem dinlenmek hem de enerji toplamak için önemli bir fırsat sunacak. Peki, MEB ile ara tatil ne zaman, nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:28
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        Yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başlayan milyonlarca öğrenci ve öğretmen, bu yılın ikinci ara tatili için gün saymaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre nisan ayında gerçekleşecek ara tatil, eğitim-öğretim maratonunda kısa bir soluklanma imkanı tanıyacak. Peki, Nisan ayı ara tatil ne zaman? 2025 MEB ile 2. Dönem ara tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar..

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        İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

        İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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        ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

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        2024-2025 EĞİTİM YILI 2. DÖNEM TAKVİMİ

        İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi.

        İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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