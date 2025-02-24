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        Haberler Bilgi Gündem NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB ile 2. dönem ara tatil ne zaman, nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

        MEB ara tatil takvimi ile nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

        2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi hızla devam ederken, öğrenciler ve öğretmenler nisan ayında yapılacak ara tatilin heyecanını yaşamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre planlanan bu kısa mola, öğrencilere dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak. Peki, 2025 yılı nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte merak edilen tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:21
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        1

        Yoğun geçen birinci dönemin ardından hız kesmeden ikinci döneme başlayan öğrenciler, şimdi gözlerini nisan ayında yapılacak ara tatile çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre belirlenen bu tatil, ders maratonuna kısa bir ara vererek hem dinlenmek hem de yeni döneme motivasyonla devam etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, nisan ara tatili hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte tüm merak edilenler…

        2

        İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

        İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        3

        ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

        5

        2024-2025 EĞİTİM YILI 2. DÖNEM TAKVİMİ

        İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi.

        İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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