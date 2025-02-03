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        Haberler Bilgi Yaşam NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 2. Dönem ara tatil zaman başlayacak, kaç gün sürecek, okullar hangi tarihte kapanacak?

        2. Dönem ara tatil ne zaman? MEB çalışma takvimi ile 2024-2025 Nisan ara tatili tarihleri belli oldu!

        Yarıyıl tatili sona erdi. 15 tatil sonrası ilk ders zili 3 Şubat Pazartesi günü çaldı. Gözler ise bu yılki ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere öğrenciler, yılda iki kez Kasım ve Nisan aylarında hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı buluyor. Bu kapsamda nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile belli oldu. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:22
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        Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, her yıl 15 gün tatilin yanı sıra iki kez de ara tatil yapıyor. Yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına geri dönen öğrenciler, bu yılki Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda araştırılan ‘’Nisan ara tatili ne zaman?’’ sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2. Dönem ara tatili ne zaman başlayacak?

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        NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

        Buna göre okullarda ikinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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        9 GÜN TATİL YAPILACAK

        Okullar, 28 Mart Cuma günü kapanacak ve 7 Nisan Pazartesi günü açılacak.

        Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.

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        2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 1 Nisan 2025 Salı günü bitecek.

        Buna göre; Ramazan Bayramı ile Nisan ara tatili günleri denk gelecek.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

        3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

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