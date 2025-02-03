Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, her yıl 15 gün tatilin yanı sıra iki kez de ara tatil yapıyor. Yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına geri dönen öğrenciler, bu yılki Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda araştırılan ‘’Nisan ara tatili ne zaman?’’ sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2. Dönem ara tatili ne zaman başlayacak?